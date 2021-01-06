Полтавщина в 2020 виробила найбільше молока

Лідером із надоїв молока за підсумками минулого року стала Полтавщина. Так, у 2020 році Полтавська область виробила найбільше в державі – 681,3 тисяч тонн молока. Про це повідомляє «Слово і діло» .





У свою чергу, на Вінничині зібрали найбільший урожай картоплі та цукрового буряку.





Волинська область має найбільші посівні площі під врожай гібриду пшениці та жита. Також Волинь стала лідером секторального рейтингу євроінтеграції «Євромапа України-2» у сфері «Комунікація євроінтеграції».





Дніпропетровська область посіла перше місце за обсягом капітальних інвестицій та має найбільші обсяги експорту товарів. На Дніпропетровщині зводять найбільшу кількість домашніх сонячних електростанцій.





Донецька область стала лідером із реалізації державної програми «Велике будівництво», а на Житомирщині зібрали найбільший урожай вівса та гречки. Також Житомирщина стала лідером у секторальному рейтингу євроінтеграції «Євромапа України-2».





У Закарпатській області відремонтували найбільше доріг «Великого будівництва». У Запорізькій області зібрали найбільший урожай гороху.





Івано-Франківська область стала лідером за рівнем забезпечення госпітальної бази.





Київська область має найбільше нових місць у дитсадках. На Київщині, Вінниччині та Львівщині області найбільше людей уклали декларації із сімейними лікарями.





Кіровоградська область створила найбільше опорних шкіл.





У Луганській області сталася найменша кількість ДТП.





На Львівщині найкраще впоралися з освоєнням коштів дотації на утримання корів.





Миколаївська область – найбільший збір урожаю ячменю, а Одеська область створила найбільше об’єднаних територіальних громад.





Рівненщина стала лідером в опрацюванні звернень громадян щодо COVID-19.





На Сумщині найвищий індекс сільськогосподарської продукції в регіоні за підсумками січня-листопада. У Тернопільській області найшвидші терміни проведення тестування на наявність COVID-19.





Харківська область стала лідером з освоєння коштів Дорожнього фонду та зібрала найбільший урожай пшениці.





Херсонська область отримала найбільший врожай овочів та рису.





Хмельницька область встановила рекорд із найбільших посівних площ під сою та квасолю.





У Чернівецькій області станом на 29 грудня 2020 року заборгованість по виплаті заробітної плати становила 3,9 млн грн, що є найнижчим показником по країні.





Чернігівська область зібрала найбільший урожай кукурудзи.





Черкащина стала першою серед інших областей, де розробили ландшафтне планування територій для їхнього відновлення.