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Полтавщина, Україна, Світ

Полтавець став студентським президентом України

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 559

 

Олександр Мамай переміг на виборах під час фіналу XXIII Міжнародної програми «Студентська республіка»

Студентським Президентом України став представник Полтавської області, студент Полтавського державного медичного університету Олександр Мамай. Про це повідомляє Управління молоді та спорту Полтавської ОДА.

Він переміг на виборах під час фіналу XXIII Міжнародної програми «Студентська республіка», що проходила на Херсонщині з 21 по 24 серпня. Участь у ній взяли близько півтисячі учасників із усіх регіонів України. Головна тема, в дослідженні якої взяли участь студенти й провідні інтелектуали України, – «Інакша Україна - для Нового світу».

Ще п'ятеро студентів з нашої області стали депутами. Також полтавці перемогли в Робофесті, суб-фестивалі дизайну «Екстер-фест», Кубку КВН і фестивалі аматорського відео.

Протягом наступного року Полтавщина буде очолювати студентський рух України.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: студенти президент
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