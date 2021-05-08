Поліцейську станцію на Полтавщині відвідали особливі гості

На Полтавщині поліцейська станція Ромоданівської територіальної громади відчинила двері для учнів початкових класів місцевої школи
На Полтавщині поліцейська станція Ромоданівської територіальної громади Миргородського району відчинила двері для учнів початкових класів місцевої школи. За словами правоохоронців, мета проведення такого заходу - ознайомити підростаюче покоління зі специфікою роботи поліції загалом та поліцейського офіцера громади зокрема, а також роз’яснити дітям їх права й обов’язки, поінформувати про існуючі ризики для життя та шляхи їх подолання.
Малеча спостерігала за тим, як приймаються та реєструються повідомлення від громадян про злочини і правопорушення та як, із допомогою встановлених камер відеоспостереження, поліцейські стежать за порядком на вулицях селища.
Офіцер громади Павло Лубенець розповів дітям про булінг у дитячому середовищі. Він пояснив, як потрібно діяти та до кого можна звернутися в ситуації, коли ти став жертвою цькування чи домашнього насильства, а також нагадав про відповідальність, яку несуть неповнолітні та їх батьки у разі порушення закону.
Вишенькою на торті під час екскурсії стала демонстрація службового автомобіля Renault Duster та спеціального спорядження, яким укомплектована поліцейська автівка.