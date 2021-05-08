Поліцейську станцію на Полтавщині відвідали особливі гості

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На Полтавщині поліцейська станція Ромоданівської територіальної громади Миргородського району відчинила двері для учнів початкових класів місцевої школи. За словами правоохоронців, мета проведення такого заходу - ознайомити підростаюче покоління зі специфікою роботи поліції загалом та поліцейського офіцера громади зокрема, а також роз’яснити дітям їх права й обов’язки, поінформувати про існуючі ризики для життя та шляхи їх подолання.





Малеча спостерігала за тим, як приймаються та реєструються повідомлення від громадян про злочини і правопорушення та як, із допомогою встановлених камер відеоспостереження, поліцейські стежать за порядком на вулицях селища.





Офіцер громади Павло Лубенець розповів дітям про булінг у дитячому середовищі. Він пояснив, як потрібно діяти та до кого можна звернутися в ситуації, коли ти став жертвою цькування чи домашнього насильства, а також нагадав про відповідальність, яку несуть неповнолітні та їх батьки у разі порушення закону.





Вишенькою на торті під час екскурсії стала демонстрація службового автомобіля Renault Duster та спеціального спорядження, яким укомплектована поліцейська автівка.