«Ветеранський простір» для колишніх учасників АТО незабаром з’явиться у Полтаві

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 194

Тут ветерани зможуть отримати консультаційну допомогу з цілого спектру питань

За інформацією Полтавської обласної держадміністрації, 5 квітня відбулася робоча нарада під керівництвом заступниці голови ОДА Катерини Рижеченко, на якій розглянули перспективи створення «Ветеранського простору» в Полтавській області.





Міністерство ветеранів розробило стандарти таких просторів, де передбачено, з яких приміщень вони мають складатися, які фахівці там працюватимуть та які послуги вони надаватимуть. Окрім соціальної підтримки тут зможуть отримати консультації підприємці або ті, хто планує відкрити власний бізнес.





Юліана Линник, керівник проєктів громадської спілки «Координаційна рада учасників АТО», запропонувала реорганізувати вже існуючий Центр допомоги учасникам АТО, надати йому фінансову підтримку і технічне забезпечення, а також приміщення у центрі міста – аби ветеранам зручно було добиратися.





Полтавська обласна рада та облдержадміністрація готові максимально сприяти розвитку проєкту. Розглядається можливість підприсання тристоронньої угоди між громадською спілкою, ОДА та міською радою щодо фінансування «Ветеранського простору можливостей».





«Нам потрібно вирішити юридичне питання. Чи це буде нова комунальна установа, чи її створюватимемо на базі існуючого центру», – зазначила Катерина Рижеченко.





Пропонується також створити в ЦНАПі єдине вікно для надання послуг ветеранам, членам їхніх сімей та сім’ям загиблих учасників АТО.