На 2,5 тисячі менше, ніж за попередню добу: в Україні зареєстровано 12 тисяч нових випадків COVID-19

Сьогодні, 10:49 Переглядів: 267





12 079 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 листопада 2020 року. Про це повідомляє пресслужба Мінохорони здоров’я. Зокрема, захворіли 489 дітей та 375 медпрацівників.

Це на 2,5 тисячі менше, ніж за попередню добу станом на 21 листопада – тоді було зафіксовано 14,5 тисяч випадків коронавірусної хвороби.





Проте захворюваність на Полтавщині зросла порівняно з попередньою добою і склала 18 243 випадки (було 17 942 випадки).





Також за минулу добу

▪️госпіталізовано – 1 134 особи;

▪️летальних випадків – 138;

▪️одужало – 4 604 особи;

▪️здійснено тестувань за добу –

34 397 (зокрема методом ПЛР –

27 998, методом ІФА – 6 399).





За весь час пандемії в Україні

захворіло – 624 744 особи;

одужало – 286 917;

летальних випадків – 10 951;

проведено ПЛР-тестувань – 4 182 331.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 59 006 випадків;

Вінницька область – 15 314 випадків;

Волинська область – 21 456 випадків;

Дніпропетровська область – 28 561 випадок;

Донецька область – 20 026 випадків;

Житомирська область – 26 154 випадки;

Закарпатська область – 21 368 випадків;

Запорізька область – 23 800 випадків;

Івано-Франківська область – 31 859 випадків;

Київська область – 30 342 випадки;

Кіровоградська область – 4 258 випадків;

Луганська область – 5 666 випадків;

Львівська область – 40 879 випадків;

Миколаївська область – 14 957 випадків;

Одеська область – 37 365 випадків;

Полтавська область – 18 243 випадки ;

; Рівненська область – 27 912 випадків;

Сумська область – 22 612 випадків;

Тернопільська область – 25 566 випадків;

Харківська область – 51 398 випадків;

Херсонська область – 8 549 випадків;

Хмельницька область – 26 227 випадків;

Черкаська область – 17 748 випадків;

Чернівецька область – 31 034 випадки;

Чернігівська область – 14 444 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.