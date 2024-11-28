Від початку року три людини стрибнули з Крюківського мосту — їх усіх врятували

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 0

Від початку року із Крюківського мосту у Дніпро стрибнули три людини. Про це повідомив очільник комунального підприємства «Кременчук Аква-Сервіс» Василь Білоус під час засідання депутатської комісії з питань фінансів та бюджету 27 листопада.

За його словами, працівники установи вчасно реагували на кожен випадок, тому усіх трьох осіб вдалося врятувати.

Крім того, пан Білоус додав, що за поточний рік у зоні відповідальності КП «Кременчук Аква-Сервіс» не сталося жодного смертельного випадку. Протягом купального сезону із води вдалося врятувати 16 громадян, з них 6 — діти.

Нагадаємо, повідомлення про те, що чоловік стрибнув із Крюківського мосту у воду, надходило у вересні.