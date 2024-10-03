У Кременчуці оштрафували водія за паркування на місці для людей з інвалідністю

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 0

У Кременчуці патрульні оштрафували водія за паркування у непризначеному для нього місці. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції.

За даними правоохоронців, водій автомобіля BMW припаркувався на площі Перемоги у місці, призначеному для паркування людей з інвалідністю, та не виконав вимогу знаку 5.42.1 «Місця для стоянки» з табличкою 7.17 правил дорожнього руху.

На керманича інспектори склали постанову за ч. 6 ст. 122 (Паркування на місцях для людей з інвалідністю на спеціально відведених майданчиках) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тепер водій має сплатити штраф від 1020 до 1700 гривень.

Нагадаємо, за перше півріччя у Кременчуці патрульні склали 123 протоколи за порушення правил паркування.