У Глобиному в пожежі загинув 47-річний чоловік

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16 липня близько 4.00 в приватному домоволодінні на вулиці Володимирівській у Глобиному згорів гараж, повідомив Відділ комунікації поліції Полтавщини.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, фахівці-криміналісти та оперативники. Після локалізації пожежі гаража та автомобіля ВАЗ, працівники Державної служби надзвичайних ситуацій і поліціянти виявили тіло без ознак життя, ймовірно, 47-річного власника автомобіля.

Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Поліція спільно із надзвичайниками встановлюють причину загоряння.

За цим фактом правоохоронці вирішують питання про початок досудового розслідування за ч.2 ст.270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило виникнення пожежі або аварії, яка призвела до загибелі людей). Обставини та причини події з’ясовує слідство.

Нагадаємо, нещодавно у Супрунівці чоловік постраждав, намагаючись загасити пожежу в гаражі.



