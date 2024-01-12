У Кременчуці на пішохідному переході збили дитину – соцмережі

Сьогодні, 12 січня, близько 15.30, у Кременчуці, на вулиці Соборній сталася дорожньо-транспортна пригода. Цей факт «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління поліції.
За інформацією соцмереж, на пішохідному переході збили дитину. Обійшлось без серйозних ушкоджень.
Нагадаємо, що сьогодні у Кременчуці на перехресті зіткнулися автомобіль «Полтаваобленерго» та ВАЗ.
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