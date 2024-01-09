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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині вирок отримав молодик, який поцупив у хрещеної матері пневматичну гвинтівку

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 300

 

Потерпіла пояснила, що зброя належить її чоловіку, який проходить службу в ЗСУ

4 січня Шишацький районний суд Полтавської області виніс вирок молодику, який поцупив у хрещеної матері пневматичну гвинтівку Kandar моделі В3-3 вартістю 1520 гривень.

Під час судового засідання хрещена мати крадія пояснила, що пневматична гвинтівка належить її чоловіку, який проходить службу в ЗСУ, а похресник час від часу приходить допомагати їй по господарству. 15 жовтня 2023 року, перебуваючи в будинку хрещеної матері, крадій таємно від неї взяв пневматичну гвинтівку, яка лежала на шафі, та разом з нею покинув домоволодіння. Пізніше молодика зі зброєю помітила його сусідка, яка повідомила про це потерпілу телефоном.

На суворому покаранні для обвинуваченого потерпіла не наполягала, вважала доцільним обмежитись іспитовим строком для нього. Вказала, що викрадену зброю похресник їй повернув. Крадій вину визнав в повному обсязі та щиро розкаявся.

Суд визнав молодика винним у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України) та призначив йому 5 років позбавлення волі, але потім замінив вирок на 2 роки іспитового строку. Разом з тим, обвинувачений має сплатити на користь держави 1912 гривень, що були витрачені на судову експертизу.

Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду через Шишацький районний суд Полтавської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: kandar.com.ua
Теги: крадіжка суд вирок суду вирок зброя
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