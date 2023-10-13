Вчора на Полтавщині згоріла вантажівка (доповнено)

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Вчора, 12 жовтня, близько 16.13, на автодорозі Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка в Полтавському районі згорів вантажний автомобіль. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.

Вогонь загасили о 17.58. Внаслідок пожежі водій отримав травми.

Наразі причина пожежі встановлюється.

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Як повідомили у пресслужбі поліції, через значну задимленість рух автодорогою був ускладнений.

За порушення ПДР на водія склали протокол за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг) Кодексу України про адміністративні правопорушення.