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Надзвичайні новини

Як минула доба на Кременчуччині: пожежі та п'яні водії

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 296

Дані на ранок 4 жовтня

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Хоча рятувальники 6 разів виїжджали на виклики: 

  • 3 жовтня, о 10.59,  у Кременчуці, в автокооперативі «Нефтяник», на вулиці Молодіжній у гаражі сталося коротке замкнення без послідуючого горіння;
  • о 14.49, у Кременчуці, на вулиці Тараса Бульби, працівники ДСНС, врятували кота з підвалу житлового будинку;
  • о 15.19, у Кременчуці, на вулиці Академіка Маслова сталося коротке замкнення без послідуючого горіння в одному з магазинів;
  • з 20.56 до 21.53, у Кременчуці, на вулиці Олександрівській працівники ДСНС надавали доступ поліції до порушника, який зачинився у гаражі;
  • о 21.17, у Кременчуці, на вулиці Набережній лейтенанта Дніпрова згорів автомобіль;
  • 4 жовтня, о 3.53, у Глобиному, на вулиці Садовій згорів автомобіль.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 4 рази викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.

Чотирьох людей затримали за керування автомобілем в стані сп'яніння. Щодо них склали адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП.

Також склали 6 адмінпротоколів за домашнє насильство.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Кременчуцький район Кременчуцька РВА зведення
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