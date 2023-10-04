Як минула доба на Кременчуччині: пожежі та п'яні водії

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 296

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Хоча рятувальники 6 разів виїжджали на виклики:

3 жовтня, о 10.59, у Кременчуці, в автокооперативі «Нефтяник», на вулиці Молодіжній у гаражі сталося коротке замкнення без послідуючого горіння;

о 14.49, у Кременчуці, на вулиці Тараса Бульби, працівники ДСНС, врятували кота з підвалу житлового будинку;

о 15.19, у Кременчуці, на вулиці Академіка Маслова сталося коротке замкнення без послідуючого горіння в одному з магазинів;

з 20.56 до 21.53, у Кременчуці, на вулиці Олександрівській працівники ДСНС надавали доступ поліції до порушника, який зачинився у гаражі;

о 21.17, у Кременчуці, на вулиці Набережній лейтенанта Дніпрова згорів автомобіль;

4 жовтня, о 3.53, у Глобиному, на вулиці Садовій згорів автомобіль.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 4 рази викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.

Чотирьох людей затримали за керування автомобілем в стані сп'яніння. Щодо них склали адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП.

Також склали 6 адмінпротоколів за домашнє насильство.