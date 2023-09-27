На Полтавщині зіткнулись вантажівка та легковик: є травмований та загиблий

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26 вересня, близько 20.10, на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу міста Пирятин, Лубенського району Полтавської області сталася ДТП. Про це повідомила пресслужба поліції.

За попередньою інформацією слідства, вантажний MAN, під керуванням 55-річного водія, зіткнувся з легковим Volvo, за кермом якого перебував 35-річний водій. Водій легковика та його 36-річний пасажир отримали травми, їх ушпиталили. На жаль, водій Volvo невдовзі помер у лікарні.

За цим фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.