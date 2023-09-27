Через задимленість на Полтавщині зіткнулись 2 легковика та 4 вантажівки й мікроавтобус з вантажівкою

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На 206 км автодороги Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Піски, Лубенського району Полтавщини, через значне задимлення суттєво обмежена видимість на дорозі, що ускладнює рух автотранспорту. Про це попереджає пресслужба поліції.

27 вересня, близько 7.00, на цьому відрізку дороги вже сталися дві ДТП. У одній автопригоді зіткнулися 2 легковики та 4 вантажівки, а в іншій — мікроавтобус та вантажівка. На жаль, є травмовані люди.