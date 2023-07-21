Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Миргородщині потонув 9-річний хлопчик (доповнено)

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 345

  

Рятувальники за допомогою човна та водолазного спорядження обстежили 600 кв. м дна водойми

20 липня о 17.40 працівниками ДСНС у с. Великий Байрак Миргородського району дістали з води тіло 9-річної дитини. Про це стало відомо зі зведення департаменту цивільного захисту Полтавської ОВА.

Тіло загиблого для встановлення причини смерті направили до Миргородського відділення обласного бюро СМЕ.

Доповнено:

Як повідомили у пресслужбі поліції, близько 17.50 звернулася 26-річна місцева, яка повідомила, що під час купання у місцевій водоймі зник малолітній хлопчик. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, спеціаліст-криміналіст, рятувальники Миргородського РУ ГУДСНС України у Полтавській області, водолазно-рятувальна служба підрозділу ДСНС міста Кременчук та лікарі швидкої медичної допомоги. На жаль, врятувати дитину не вдалося.

 

Попередньо встановлено, що місцевий хлопчик, 2013 року народження, пішов до водойми купатися разом зі своїми 7 неповнолітніми братами, 26-річною тіткою та її 37-річною подругою. Під час купання дитина втопилася.

У ході проведення поліцейськими, рятувальниками та водолазами пошукових заходів, дитину без ознак життя виявили у воді на відстані близько 5 метрів від берега водойми, на глибині близько 3 метрів. Для встановлення причини смерті тіло хлопчика направили на судово-медичну експертизу.

 

За даним фактом слідчим поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 п.2 статті 115 Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує обставини трагедії.

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: pmg.ua
Теги: потопельник Миргородщина смерть
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 27 від 6 липня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 29 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 25 від 22 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 24 від 15 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх