На Миргородщині потонув 9-річний хлопчик (доповнено)

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20 липня о 17.40 працівниками ДСНС у с. Великий Байрак Миргородського району дістали з води тіло 9-річної дитини. Про це стало відомо зі зведення департаменту цивільного захисту Полтавської ОВА.

Тіло загиблого для встановлення причини смерті направили до Миргородського відділення обласного бюро СМЕ.

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Як повідомили у пресслужбі поліції, близько 17.50 звернулася 26-річна місцева, яка повідомила, що під час купання у місцевій водоймі зник малолітній хлопчик. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, спеціаліст-криміналіст, рятувальники Миргородського РУ ГУДСНС України у Полтавській області, водолазно-рятувальна служба підрозділу ДСНС міста Кременчук та лікарі швидкої медичної допомоги. На жаль, врятувати дитину не вдалося.

Попередньо встановлено, що місцевий хлопчик, 2013 року народження, пішов до водойми купатися разом зі своїми 7 неповнолітніми братами, 26-річною тіткою та її 37-річною подругою. Під час купання дитина втопилася.

У ході проведення поліцейськими, рятувальниками та водолазами пошукових заходів, дитину без ознак життя виявили у воді на відстані близько 5 метрів від берега водойми, на глибині близько 3 метрів. Для встановлення причини смерті тіло хлопчика направили на судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчим поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 п.2 статті 115 Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує обставини трагедії.