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Надзвичайні новини

У маршрутці було приблизно 10 пасажирів: подробиці ДТП з травмованими у Кременчуці

Сьогодні, 11:38 Переглядів: 1 027

 

12-річну дівчинку направили на огляд до лікарні

12 липня, приблизно о 16.30, на проспекті Свободи сталась ДТП між легковиком та маршруткою №15. Внаслідок аварії травмувались дві людини. Подробиці ДТП надали у пресслужбі ГУ НП Полтавської області.

Відомо, що легковик, під час здійснення маневру, не надав перевагу у русі маршрутному транспортному засобу, що рухався головною дорогою.

У мікроавтобусі на момент руху перебувало 10 пасажирів.

Унаслідок зіткнення 12-річну дівчинку, пасажирку маршрутного транспортного засобу, та водія легковика направлено на огляд до лікарні. Тілесні ушкодження виявилися незначними, розповіли у поліції.

За даним фактом на водія легкового автомобіля складено адміністративний протокол за статтею 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП подробиці маршрутка
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