Як рятувальники кременчужанку з балкона 9-поверхівки знімали

Сьогодні, 11:19 Переглядів: 428

6 липня о 15.11 на вул. Київській у Кременчуці жінка повисла на балконі 9-го поверху. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Рятувальників викликали перехожі, які переймались, що жінка може впасти.

Надзвичайники, які прибули на виклик, за допомогою автодрабини дісталися до балкону та врятували громадянку, яку передали медикам.

Для проведення рятувальних робіт залучалися 5 чоловік особового складу ДСНС та 2 одиниці техніки.