На Полтавщині сталася смертельна ДТП: загинув 15-річний пасажир автомобіля

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Водія з травмами доставили до лікарні

Вчора, 30 червня, близько 16.30, поблизу міста Хорол Лубенського району, на автодорозі Київ — Харків — Довжанський сталася смертельна ДТП. Про це повідомили у Лубенському райвідділі поліції.

Попередньо, автомобіль Citroën Berlingo, яким керував 41-річний чоловік, виїхав за межі проїзної частини дороги та наїхав на металевий відбійник. Внаслідок ДТП загинув 15-річний пасажир. Водія з травмами доставили до лікарні.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Наразі поліція з'ясовує всі обставини та причини ДТП.