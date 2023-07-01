На Полтавщині сталася смертельна ДТП: загинув 15-річний пасажир автомобіля

Вчора, 30 червня, близько 16.30, поблизу міста Хорол Лубенського району, на автодорозі Київ — Харків — Довжанський сталася смертельна ДТП. Про це повідомили у Лубенському райвідділі поліції.
Попередньо, автомобіль Citroën Berlingo, яким керував 41-річний чоловік, виїхав за межі проїзної частини дороги та наїхав на металевий відбійник. Внаслідок ДТП загинув 15-річний пасажир. Водія з травмами доставили до лікарні.
За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Наразі поліція з'ясовує всі обставини та причини ДТП.
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