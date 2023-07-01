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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині сталася смертельна ДТП: загинув 15-річний пасажир автомобіля

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 583

Водія з травмами доставили до лікарні

Вчора, 30 червня, близько 16.30, поблизу міста Хорол Лубенського району, на автодорозі Київ — Харків — Довжанський сталася смертельна ДТП. Про це повідомили у Лубенському райвідділі поліції.

Попередньо, автомобіль Citroën Berlingo, яким керував 41-річний чоловік, виїхав за межі проїзної частини дороги та наїхав на металевий відбійник. Внаслідок ДТП загинув 15-річний пасажир. Водія з травмами доставили до лікарні.

 

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Наразі поліція з'ясовує всі обставини та причини ДТП.

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Автор: Дарія Згура
Теги: ДТП Полтавщина Хорол Лубенський район
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