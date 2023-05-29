На Кременчуччині з річки дістали тіло 56-річного чоловіка

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Сьогодні, 29 травня, близько 8.00, поблизу села Остапці Кременчуцького району з річки Рудька дістали мертвого місцевого 56-річного чоловіка. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції.

Тіло чоловіка знайшли мешканці села Остапці. Для встановлення причини смерті його направили на судово-медичну експертизу.

За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує обставини та причини події.