Як минула доба на Кременчуччині: відносно спокійно

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 149

Доба у Кременчуцькому районі минула відносно спокійно. Надзвичайних подій не сталося. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 3 рази викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів.

Патрульна поліція вчора затримала трьох водіїв за кермом напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП.

Також на двох осіб склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.