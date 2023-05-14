Вночі на Петрівці у Кременчуці горіла хата

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13 травня о 23.24 у житловому будинку на вулиці О. Древаля у Кременчуці виникла пожежа. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС.

На місце виклику прибули рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини на 2 машинах. По прибуттю вогнеборці встановили, що пожежа виникла у житловому будинку на площі 20 м кв., та взялися до гасіння пожежі, але через сильне задимлення змушені були використовувати апарати захисту органів дихання та зору.

Загасили полум'я о 1.13. Вогонь знищив: шиферну покрівлю по дерев’яній обрешітці, дерев’яну веранду, вікно, двоє вхідних дверей.

Проте будинок вдалося врятувати від повного знищення. Ніхто не постраждав.

Причина виникнення пожежі встановиться.