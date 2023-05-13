13 травня о 7.26 на наб. Лейтенанта Дніпрова у Кременчуці поліцейські знайшли в ямі з водою тіло людини. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС.
Поліцейські викликали рятувальників, які й дістали тіло з води.
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Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, особу загиблого встановили. Це дідусь 1946 року народження. 12 травня його рідні звернулися до поліції, повідомивши, що чоловік пішов на риболовлю і не повернувся додому.
При огляді ознак насильницької смерті на тілі не виявили. Його направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
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