На Полтавщині під час сварки 55-річний чоловік убив 54-річну жінку

26 квітня, близько 8.00, у селі Кибинці, Миргородської тергромади чоловік виявив тіло своєї матері у приватному будинку та повідомив про це до поліції. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Попередньо відомо, що 25 квітня, близько 17.00 у будинку між 55-річним чоловіком та 54-річною жінкою виник конфлікт. Під час сварки чолові наніс жінці тілесні ушкодження від яких вона померла на місці.
Наразі чоловікові повідомили про підозру у вчиненні злочину та обрано судом запобіжний захід - тримання під вартою.
За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідство з'ясовує обставини та мотив вбивства.
У разі визнання вини судом чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.