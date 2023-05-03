На Полтавщині під час сварки 55-річний чоловік убив 54-річну жінку

Сьогодні, 11:48 Переглядів: 227

Чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі

26 квітня, близько 8.00, у селі Кибинці, Миргородської тергромади чоловік виявив тіло своєї матері у приватному будинку та повідомив про це до поліції. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Попередньо відомо, що 25 квітня, близько 17.00 у будинку між 55-річним чоловіком та 54-річною жінкою виник конфлікт. Під час сварки чолові наніс жінці тілесні ушкодження від яких вона померла на місці.

Наразі чоловікові повідомили про підозру у вчиненні злочину та обрано судом запобіжний захід - тримання під вартою.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідство з'ясовує обставини та мотив вбивства.

У разі визнання вини судом чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.