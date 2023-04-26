Як минула доба на Кременчуччині: п'яні дебошири та пожежі

Доба у Кременчуцькому районі пройшли відносно спокійно. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.
Вчора, 25 квітня, у Кременчуці, на вулиці Вадима Бойка згоріла надвірна споруда для тварин. Вогонь загасили о 14.00. Окрім споруди вогонь пошкодив дерево. Ймовірно будиночок підпалили. Тваринки не постраждали.
Сьогодні, 26 квітня, о 1.22, у селі Наріжжя, на вулиці Касяненка сталась пожежа у господарчій споруді.
За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом доби громадяни 7 разів викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів.
Поліцейські затримали одного водія, який перебував за кермом напідпитку. Щодо нього склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП.
Також на 7 осіб склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.
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