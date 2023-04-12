Під Кременчуком поліцейські спіймали браконьєра

Вчора, 21:02 Переглядів: 325

Завдав державі збитків на суму понад 210 тисяч гривень

Сьогодні, 12 квітня, близько 4.00 в районі села Самусіївка Кременчуцького району на Дніпрі 40-річний чоловік незаконно виловлював рибу за допомогою сіток. Про це повідомили в Кременчуцькому райуправлінні поліції.

Загальна довжина сіток з рибою різних видів становила близько 80 метрів. Наразі речові докази вилучили. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять понад 210 тисяч гривень.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.