Вчора у Полтаві горіла виробнича база

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Вчора, 15 березня, у Шевченківському районі Полтави, на вулиці Серьогіна сталась пожежа на виробничій базі. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.

Пожежу ліквідували о 13.23. Травмованих та загиблих немає. Вогонь знищив будівельну фурнітуру, закоптив стіни та стелю на площі 100 кв. м. Будівлю виробничої бази вогнеборці врятували.

Наразі причина пожежі встановлюється.