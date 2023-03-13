На Полтавщині жінку на роботі вбило дерево

6 березня, близько 12.50, у лісопосадці, на виїзді із села Калинівка у бік села Дзюбанівка на 44-річну жінку впала гілка дерева. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
За попередньою інформацією, на ділянці полезахисної лісової смуги, того дня проводилися роботи для поліпшення її санітарного стану. Під час цих робіт, на жінку, яка працювала у складі бригади, впала гілка. Постраждалу в тяжкому стані ушпиталили, але за кілька діб вона померла у лікарні.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.272 частини (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.
У рамках відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії.
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№ 10 від 9 березня 2023Читати номер