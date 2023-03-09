На Полтавщині розшукують Миколу Комісарова: підозрюється в особливо тяжкому злочині

Якщо вам відома інформація, яка допоможе пришвидшити його розшук, повідомте до Лубенского райвідділу поліції
На Полтавщині безвісти зник 39-річний Микола Комісаров, мешканець Лубен, який підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину. Про це повідомили у Лубенському районному управлінні поліції.
Прикмети чоловіка: на вигляд близько 40 років, зріст 175-180 см, середньої тілобудови, волосся темно-русяве коротке, на обличчі має багато родимок.
Був одягнений у куртку темно-синю, спортивні штани темно-сірі на кармані з лівого боку червоно-синя емблема та кросівки світло-сірі з чорними вставками.
Якщо вам відома інформація, яка допоможе пришвидшити його розшук, повідомте до Лубенського райвідділу поліції за телефонами: +380 (95) 191-13-00, +380 (050) 440-82-76 або 102.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер