На Полтавщині розшукують Миколу Комісарова: підозрюється в особливо тяжкому злочині

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 568

Якщо вам відома інформація, яка допоможе пришвидшити його розшук, повідомте до Лубенского райвідділу поліції

На Полтавщині безвісти зник 39-річний Микола Комісаров, мешканець Лубен, який підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину. Про це повідомили у Лубенському районному управлінні поліції.

Прикмети чоловіка: на вигляд близько 40 років, зріст 175-180 см, середньої тілобудови, волосся темно-русяве коротке, на обличчі має багато родимок.

Був одягнений у куртку темно-синю, спортивні штани темно-сірі на кармані з лівого боку червоно-синя емблема та кросівки світло-сірі з чорними вставками.

Якщо вам відома інформація, яка допоможе пришвидшити його розшук, повідомте до Лубенського райвідділу поліції за телефонами: +380 (95) 191-13-00, +380 (050) 440-82-76 або 102.