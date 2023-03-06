Як минули вихідні на Кременчуччині

Вихідні у Кременчуцькому районі пройшли досить спокійно. Загалом працівники ДСНС 6 разів виїжджали на виклики. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.
У суботу, 4 березня, у Кременчуці людина хотіла зробити суїцид, але надзвичайники запобігли плачевному результату.
Того ж дня, о 13.34, у селі Максимівка Кременчуцького району, на вулиці Григорія Китастого, горів житловий будинок. На місці працювала 14 державна пожежно-рятувальна частина Кременчука.
Також, о 13.57, у Кременчуці, на вулиці О.Петрусенка, підгоріла їжа. На місці працювала 16 державна пожежно-рятувальна частина.
Ще 4 березня, о 17.17, у Кременчуці поблизу провулка Дачного загорілась суха рослинність на відкритій території. Пожежу загасила 15 державна пожежно-рятувальна частина.
А о 19.35, у Кременчуці, на вулиці Хорольській, на території приватного домоволодіння згоріла теплиця з квітами.
У неділю, 5 березня, о 02.36, у селі Пузирі Кременчуцького району, на вулиці Центральній, горів житловий будинок.
За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом вихідних громадяни 9 разів викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.
Поліцейські затримали 6 водіїв, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо них складені адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.
Ще поліціянти затримали 2 особи за ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).
Також, на 3 особи склали адміністративний протокол за домашнє насильство.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер