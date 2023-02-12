У Полтаві автомобіль збив пішохода

Вчора, 11 лютого, у Полтаві, близько 18.00, на вулиці Великотирнівській сталася ДТП. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою версією слідства, автомобіль Citroen C4, яким керував 38-річний місцевий чоловік, наїхав на 49-річного місцевого пішохода, який переходив проїзну частину на заборонений сигнал світлофора. Внаслідок ДТП пішохода з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує обставини та причини ДТП.