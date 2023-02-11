Загинула жінка: у Кременчуці горіла квартира на першому поверсі

Сьогодні вночі, 11 лютого, у Кременчуці, на вулиці Вадима Пугачова, на балконі квартири, на першому поверсі сталася пожежа. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Полтавській області.
Пожежу ліквідували о 1.50. Вогонь знищив матрац на ліжку, вживані речі та закоптив стіни і стелю квартири. На місці події рятувальники знайшли 78-річну мешканку, яку передали медикам. Жінка померла.
Наразі причини виникнення пожежі встановлюються.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер