Загинула жінка: у Кременчуці горіла квартира на першому поверсі

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Сьогодні вночі, 11 лютого, у Кременчуці, на вулиці Вадима Пугачова, на балконі квартири, на першому поверсі сталася пожежа. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Полтавській області.

Пожежу ліквідували о 1.50. Вогонь знищив матрац на ліжку, вживані речі та закоптив стіни і стелю квартири. На місці події рятувальники знайшли 78-річну мешканку, яку передали медикам. Жінка померла.

Наразі причини виникнення пожежі встановлюються.