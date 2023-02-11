У Кременчуці загорілася квартира

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Вчора, 10 лютого, у Кременчуці, на вулиці Лікаря Бончука, у триповерховому будинку загорілася квартира. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Полтавській області.

Пожежу ліквідували о 15.14. Вогонь знищив морозильну камеру та вживані речі, закоптив стіни та стелю квартири. Обійшлось без постраждалих.

До гасіння залучилася 15 державна пожежно-рятувальна частина.

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.