Продавала речі із забороненою символікою: у Миргороді поліція викрила правопорушницю

Вчора, 21:30 Переглядів: 234

У Миргороді 54-річна жінка продавала предмети одягу із зображеннями серпа, молота та зірки комуністичної партії через онлайн-платформу безкоштовних оголошень. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції.

В одному з інтернет-магазинів поліцейські побачили оголошення про продаж речей із забороненими символами. Тоді правоохоронці встановили особу продавчині та зафіксували факт укладення угоди з покупцем. Під час обшуку, у квартирі жінки поліція вилучила речі із символікою тоталітарного режиму.

— За погодженням з прокуратурою слідчі повідомили жінці про підозру у поширенні символіки комуністичного режиму. Тривають слідчі дії, — повідомив начальник слідчого відділу миргородської поліції Геннадій В'юн.

За процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, слідчим підрозділом здійснюється досудове розслідування за ч.1 ст.436-1 Кримінального кодексу України. Санкція цієї норми передбачає покарання – обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.