Двоє травмованих: у Полтаві сталася ДТП на перехресті

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Вчора, 5 лютого, близько 16.30, у Полтаві, на перехресті вулиці М. Бірюзова та провулку Шевченка сталася ДТП. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Легковик Renault Sandero, яким керував 72-річний водій, зіткнувся з BMW-320D, яким керував 31-річний чоловік. Внаслідок ДТП водій Renault та 23-річна пасажирка BMW отримали тілесні ушкодження, їх відвезли до лікарні.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії.