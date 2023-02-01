Відносно спокійно: як пройшла минула доба на Кременчуччині

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Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Всього за добу працівники ДСНС три рази виїжджали на виклики. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 31 січня, у селі Піщане, провели аварійне відчинення дверей у житловому будинку, оскільки чоловік тривалий час не виходив на зв'язок. Ще, під час двох виїздів пожежа не підтвердилася.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 4 рази викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Поліцейські затримали водія, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Щодо них складені адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП.

Також, на одну особу поліцейські склали адміністративний протокол за домашнє насильство.