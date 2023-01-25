Загиблий та поранений: на Полтавщині сталася пожежа на підприємстві

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Сьогодні, 25 січня, вночі, в одному із сіл Терешківської громади Полтавського району сталася пожежа на підприємстві. Про це повідомляє Національна поліція Полтавщини.

Внаслідок пожежі 30-річний працівник підприємства отримав опіки, його медики госпіталізували до лікарні. Після ліквідації пожежі поліцейські разом із рятувальниками виявили мертвого 56-річного працівника підприємства, його тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Обоє потерпілі є жителями Терешківської громади Полтавського району.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяна загибель людей) ККУ.

На даний час поліція встановлює обставини та причини цієї події.