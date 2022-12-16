На Полтавщині зіткнулися вантажівки МАЗ та Volvo

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 353

16 грудня близько 10.00 на автодорозі поблизу смт Опішня Полтавського району зіткнулися вантажівки МАЗ та Volvo.

За інформацією Полтавського районного управління поліції, на щастя, унаслідок ДТП ніхто серйозних травм не отримав. Водіїв обстежили лікарі, їм надали необхідну медичну допомогу, вони госпіталізації не потребували.

Поліція Полтавщини закликає водіїв та пішоходів бути вкрай обережними, дотримуватися правил дорожнього руху, враховувати погодні умови та стан дорожнього покриття.

Якщо ви потрапили в надзвичайну ситуацію на дорозі й вам потрібна допомога, телефонуйте за номерами екстрених служб: 102 або 101. Також в області працюють диспетчерські служби, які приймають звернення цілодобово: 0674006080 (державні дороги), 0500150233 (місцеві дороги).