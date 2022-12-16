У Кременчуці за останню добу скоїли 18 правопорушень

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 186

За останню добу, 16 грудня, у Кременчуці скоїли загалом 18 злочинів. На 9 осіб склали адміністративні протоколи. Про це повідомляє Національна поліція України.

Всього зафіксували 9 викликів поліції стосовно осіб, які перебували у стані алкогольного сп'яніння, на одну особу складено адміністративний протокол за ст.130 КУпАП, а також склали 8 адміністративних протоколів за домашнє насильство.

Відповідно до ч. 1 ст. 130 КУпАП керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.