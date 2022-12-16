У будинку кременчужанина знайшли зброю та наркотики

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 0

Поліція вилучила у приватному домогосподарстві 59-річного кременчужанина наркотики, зброю та боєприпаси. Про це інформує Кременчуцьке райуправління поліції.

У незаконному зберіганні заборонених речовин та предметів чоловіка викрили оперативники та слідчі Кременчуцького райуправління поліції. Речові докази спрямували на судові експертизи.

Під час проведення обшуку домогосподарства фігуранта слідчі знайшли зіп-пакети з марихуаною, пістолет з набоями та дві гранати із запалами.

За даним фактом слідчі, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, здійснюють розслідування за частиною 2 статті 309 (Незаконне зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.