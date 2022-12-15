У Кременчуцькому районі поліція вилучила у чоловіка гранату

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Покарання від 3 до 7 років позбавлення волі

14 грудня, на Полтавщині, під час обшуку поліція Полтавщини виявила та вилучила у 39-річного мешканця Горішніх Плавнів боєприпас, схожий на гранату. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Полтавській області.

Під час обшуку поліцейські виявили та вилучили предмет, схожий на гранату РГД-5 та запал до неї. Вилучений боєприпас направлено на судову експертизу. Слідчим підрозділом розпочате кримінальне провадження. Мета зберігання та джерело походження боєприпасу наразі встановлюється слідством.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

У разі визнання вини судом чоловікові може загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі.