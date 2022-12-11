Поблизу Решетилівки сталась масштабна ДТП: троє постраждалих

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10 грудня, близько 11:40, на 306 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський, поблизу міста Решетилівка сталась ДТП.

Як повідомили в Поліції Полтавщини, зіткнулися Volkswagen Transporter, під керуванням 34-річного водія та вантажного автомобіля Renault Magnum, під керуванням 56-річного водія.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримав водій автомобіля Volkswagen та двоє пасажирів (28 та 31 років). Із місця події травмованих екстреною медичною допомогою доставлено до Полтавської обласної клінічної лікарні у тяжкому стані.

Поліція встановлює обставини та причини події.