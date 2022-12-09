На Кременчуччині чоловік «набраконьєрив» на 600 тисяч грн

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8 грудня близько 18.00 працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції виявили браконьєра, який незаконно ловив рибу на території Сулинської затоки Кременчуцького водосховища, в районі села Святилівки Кременчуцького району.

Дмитро Кисличенко, начальник сектору поліцейської діяльності на воді поліції Полтавщини, повідомив, що порушником є місцевий 42-річний чоловік. З місця події вилучили близько 30 кілограмів риби різних видів, серед яких заборонена для вилову – синець та сазан, а також 14 сіток загальною довжиною близько 740 метрів. За попередніми підрахунками фахівців, розмір завданих правопорушником збитків державі складає понад 600 тисяч гривень.

За даним фактом підрозділ дізнання поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, розпочав досудове розслідування за частиною 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї кримінальної норми – до трьох років обмеження волі. Тривають слідчі дії.