У Горішніх Плавнях чоловік пограбував у під'їзді 89-річну жінку

На початку листопада цього року до відділу №2 Кременчуцького районного управління поліції звернулася 89-річна мешканка Горішніх Плавнів, у якої невідомий чоловік відібрав мобільний телефон та гроші, коли вона підіймалася східцями у під’їзді будинку.
Дмитро Забігайло, начальник відділу №2 Кременчуцького районного управління поліції, повідомив:
34-річному кременчужанину вже повідомили про підозру у грабежі. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, здійснює досудове розслідування за ч.4 ст.186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. За скоєння майнового злочину під час дії воєнного стану Кримінальний закон передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер