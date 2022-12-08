У Горішніх Плавнях чоловік пограбував у під'їзді 89-річну жінку

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 60

На початку листопада цього року до відділу №2 Кременчуцького районного управління поліції звернулася 89-річна мешканка Горішніх Плавнів, у якої невідомий чоловік відібрав мобільний телефон та гроші, коли вона підіймалася східцями у під’їзді будинку.

Дмитро Забігайло, начальник відділу №2 Кременчуцького районного управління поліції, повідомив:

— Проаналізувавши інформацію з камер відеоспостереження системи «Безпечне місто» та опитавши ймовірних очевидців, оперативні працівники встановили причетну до злочину особу. Зловмисником виявився житель Кременчука 1988 року народження.

34-річному кременчужанину вже повідомили про підозру у грабежі. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, здійснює досудове розслідування за ч.4 ст.186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. За скоєння майнового злочину під час дії воєнного стану Кримінальний закон передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.