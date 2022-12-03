На Полтавщині поліція встановлює місце перебування безвісти зниклого Василя Ляшенка

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68-річний чоловік 1 грудня близько 8.00 пішов з дому та не повернувся

Відділення №1 Лубенського районного відділу поліції встановлює місце перебування безвісти зниклого Василя Миколайовича Ляшенка, 1954 року народження, жителя міста Пирятин.

За інформацією Управління карного розшуку ГУНП, чоловік 1 грудня близько 8.00 пішов з дому та до цього часу не повернувся. Поліція розпочала пошуки.

Прикмети розшукуваного: на зріст близько 170-175 см, повної статури, на голові має лисину, волосся чорного кольору з сивиною, очі карі. На момент зникнення був одягнений у темно-синю куртку, чорні спортивні штани з білими вставками, чорні валянки та чорний картуз. Чоловік має проблеми зі здоров’ям, що ускладнює самостійне повернення додому.

Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте її до відділення №1 Лубенського районного відділу поліції Полтавщини за телефонами: (066) 115-06-61, (0990 737-98-36, (095) 505-81-80 або 102.