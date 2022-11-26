Кременчужанин порізав знайомого

Кременчужанина підозрюють у спричиненні ножового поранення 28-річному чоловіку. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
24 листопада, близько 18.00, інформацію про ушпиталеного у стані середньої тяжкості чоловіка медики передали поліцейським. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції.
За даним фактом слідчий розпочав досудове розслідування за ч.1 ст.121 (Умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Кременчужанину загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер