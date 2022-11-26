Кременчужанин порізав знайомого

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Кременчужанина підозрюють у спричиненні ножового поранення 28-річному чоловіку. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

24 листопада, близько 18.00, інформацію про ушпиталеного у стані середньої тяжкості чоловіка медики передали поліцейським. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції.

— Під час проведення першочергових слідчих дій ми встановили, що потерпілий отримав тяжке ножове поранення під час конфлікту з 32-річним знайомим. Речові докази, вилучили з місця події та спрямували на судову експертизу. Фігуранту вже повідомили про підозру у вчиненні злочину та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, — розповів Олександр Холондович, начальник Кременчуцького районного управління поліції.

За даним фактом слідчий розпочав досудове розслідування за ч.1 ст.121 (Умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Кременчужанину загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.