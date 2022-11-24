Поблизу села Любівщина під колесами фури загинула велосипедистка

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 листопада близько 17.00 на автодорозі Миргород-Лубни, поблизу села Любівщина, Миргородської громади. Про подію повідомив відділ комунікації поліції Полтавської області.

За попередньою інформацією, 41-річний водій вантажного автомобіля «ДАФ» з напівпричепом наїхав на велосипедистку, внаслідок чого 51-річна жінка загинула на місці.

Слідчий відкрив кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) ККУ.

Поліція встановлює обставини та причини ДТП.