Поблизу села Любівщина під колесами фури загинула велосипедистка

Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі Миргород-Лубни, поблизу села Любівщина Миргородської громади
Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 листопада близько 17.00 на автодорозі Миргород-Лубни, поблизу села Любівщина, Миргородської громади. Про подію повідомив відділ комунікації поліції Полтавської області.
За попередньою інформацією, 41-річний водій вантажного автомобіля «ДАФ» з напівпричепом наїхав на велосипедистку, внаслідок чого 51-річна жінка загинула на місці.
Слідчий відкрив кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) ККУ.
Поліція встановлює обставини та причини ДТП.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер