У Полтаві 32-річний сутенер втягував переселенок у проституцію

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 94

Правоохоронці підозрюють 32-річного мешканця Полтавської області у створення у Полтаві схеми надання інтимних послуг в умовах воєнного стану. Про це інформують Управління міграційної поліції та Слідче управління ГУНП.

Працівники відділу боротьби з торгівлею людьми Управління міграційної поліції Полтавщини зібрали докази причетності чоловіка до втягнення у проституцію переселенок з тимчасово окупованих територій України, які через російську агресію опинилися у скрутному матеріальному становищі.

Зловмисник підшукував «робітниць» за допомогою оголошень про працевлаштування на високооплачувану роботу, розміщених на каналі одного з мобільних застосунків. Під час співбесіди чоловік схиляв кандидаток до роботи в інтимній сфері, використовуючи їх уразливість та складні життєві обставини, пов’язані з повномасштабним вторгненням рф на територію України. Досудове розслідування встановило, що для надання інтимних послуг фігурант винаймав кімнати в одному з готелів Полтави. Клієнтів підшукував через рекламні оголошення. Половину грошей, отриманих від клієнтів, жінки віддавали фігуранту особисто або перераховували на банківську картку.

Під час санкціонованих обшуків слідчі вилучили мобільні телефони, сім-карти, флеш-накопичувачі, інвентар та інші речові докази.

Незаконну діяльність з надання сексуальних послуг припинили працівники міграційної поліції спільно зі Слідчим управлінням області, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, із залученням батальйону поліції особливого призначення.

Мешканцю Полтавщини вже повідомили про підозру у втягненні у зайняття проституцією та у сутенерстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Йому також обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 620 тисяч гривень.

На даний час тривають необхідні процесуальні дії у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України. Санкція кримінальної норми, яку інкримінують підозрюваному, передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 7 років. Поліція встановлює інших співучасників незаконної діяльності.