На Героїв Маріуполя у Кременчуці зупинили п'яного водія

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Вчора, близько 17 години, на провулку Героїв Маріуполя інспектори патрульної поліції зупинили автомобіль Daewoo. Під час перевірки документів у 47-річного керманича патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат — 3,26‰ алкоголю. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

До того ж з'ясували, що водій позбавлений права керування транспортним засобом.

На водія було складено ряд адміністративних матеріалів та відсторонено від керування транспортним засобом.

Аналогічна ситуація відбулась близько опівночі, на вулиці Першотравневій. Водій Renault керував транспортним засобом у стані сп'яніння. Результат огляду — 2,12‰ алкоголю, що у 10 разів перевищує норму.