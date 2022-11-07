На Полтавщині 67-річна жінка постраждала в аварії

6 листопада близько 17.30 на автодорозі Дніпро-Кобеляки-Решетилівка (поблизу села Красне Кобеляцької громади) зіткнулися автомобіль Сhevrolet Аveo, під керуванням 22-річного жителя міста Кобеляки, та авто Geely MK Cross, за кермом якого їхав 39-річний киянин.
За інформацією Полтавського районного управління поліції, унаслідок ДТП травми отримала 67-річна пасажирка автівки Geely, мешканка Донецької області. З місця події жінку госпіталізували до Кобеляцької міської лікарні.
За даним фактом слідчий підрозділ поліції, за процесуального керівництва Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі поліція з’ясовує причини та обставини ДТП.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер