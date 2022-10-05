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Надзвичайні новини

Закопували живцем та виривали зуби: у Європі правоохоронці говорять про злочини росії проти цивільного населення

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 536

 Також піднімали питання про захист прав і свобод українських біженців, які нині перебувають на території країн Євросоюзу

Відбулася Європейська Конвенція Керівників поліції-2022, де про звірства росіян розповів голова Національної поліції Ігор Клименко. Доносити світу правду про війну росії проти України – важливо. Необхідно показувати, на які жорстокі злочини йдуть люди, затуманені пропагандою та імперськими амбіціями.

— Мав за честь взяти участь в Європейській Конвенції Керівників поліції-2022 і розповісти іноземним колегам про роботу Національна поліція України в умовах війни. Щодня українські поліцейські продовжують служити та захищати, фіксуючи воєнні злочини окупантів, затримуючи колаборантів та диверсантів, допомагаючи населенню на всій території України. А наші найкраще підготовлені бійці стали надійною опорою для військових на лінії фронту, — розповів Ігор Клименко. 

 

Керівник поліції поспілкувався з виконавчою директоркою Європолу пані Кетрін Де Болль та керівницею Департаменту поліції Нью-Йорку (США) Кічант Л. Сьюелл. Провів двосторонні зустрічі з керівниками поліцейських відомств Іспанії, Франції, Ірландії, Молдови, Великобританії, Польщі, Румунії, а також головуючої в Раді ЄС Чехії.

— Говорили про ситуацію в Україні та захист прав і свобод українських біженців, які нині перебувають на території країн Євросоюзу. Зосередили увагу і на спільних викликах, серед яких боротьба з транснаціональною організованою злочинністю і нелегальним обігом зброї, а також протидія дезінформації та поширенню російської пропаганди в іноземному інформаційному просторі, — додав Ігор Клименко. 

Виривали зуби й закопували живцем. Поліція показала катівню на Харківщині

Звільняючи село за селом від російських загарбників військові та правоохоронці дізнаються про нові звірства російської армії. Після деокупації Харківської області в селі Піски-Радьківські слідчі знайшли жахливу катівню, де утримували полонених – місцевих мешканців та українських військових. Про це повідомив начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

— До поліції надходять заяви про колаборантів, злочини армії РФ, а також свідчення місцевих жителів. Після звільнення села Піски-Радьківські до поліції звернулись місцеві мешканці, що в підвалі одного з будинків утримували полонених — місцевих мешканців, АТОвців та полонених з ЗСУ, — написав Сергій Болвінов.

За словами представника поліції, наразі правоохоронцям точно відомо про катування у цьому місці людей — закопування та викопування в землю заживо, застосування протигаза з ганчіркою, що тліє. 

 

Також в катівні правоохоронці виявили фалоімітатор, коробку з вирваними зубними протезами, дроти з мотузками і лист з опитуванням одного з чоловіків, які там перебували.

 

Поліції відомі також дані військовослужбовців, над якими знущались росіяни.

— Слідчі та прокурори працюють над встановленням усіх фактів, які відбулися у цій катівні. Правосуддя знайде кожного винного, — додав начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області.
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна катування
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